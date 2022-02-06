الامارات | العين "صدارة بس" بمستوى راقي وأهداف جميلة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين "صدارة بس" بمستوى راقي وأهداف جميلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق العين على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه العريض على خورفكان 4-1 في المواجهة التي جمعت بين مساء اليوم السبت ضمن الجولة 14 من المسابقة، ورددت الجماهير هتاف "صدارة بس" المستمر منذ بداية الموسم، كون أن الفريق ظل محافظاً على المركز الأول.

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 33 نقطة، موسعاً بذلك الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق الوحدة صاحب المركز الثاني وفي رصيده 27 نقطة.

وقص المغربي سفيان رحيمي شريط أهداف اللقاء د 19، وأضاف التوغولي الهدف الثاني د 41، وقلص الضيوف الفارق بواسطة حمدان البارود د 50، وعزز أصحاب الأرض بالهدف الثالث د 59 بواسطة الارجنتيني جوانكا، وعاد كودجو وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه د 64.

وكانت المباراة شهدت احتفال حارس مرمى الفريق خالد عيسى بوصوله للمباراة 300 بقميص "الزعيم" منذ انتقاله للفريق قادماً من الجزيرة في موسم 2013-2014.

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