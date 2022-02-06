نهائي أمم أفريقيا.. ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب مصر مباراته الختامية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حين يلاقي نظيره السنغالي، مساء يوم الأحد.



موعد نهائي كأس أمم أفريقيا هو التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه منتخب مصر العديد من الغيابات في نهائي الحلم أمام "أسود التيرانجا"، على رأسها الظهير الأيمن؛ بسبب إيقاف عمر كمال وإصابة أكرم توفيق.

وعلى صعيد حراسة المرمى يغيب محمد الشناوي بسبب الإصابة، وكذلك أحمد حجازي المدافع المخضرم.

وسيخوض المنتخب المصري المباراة، بدون المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، الذي تعرض لعقوبة الإيقاف بعد مباراة الكاميرون في نصف النهائي.

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، محمد عبدالمنعم، إمام عاشور

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد