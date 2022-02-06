كيف ودعت أندية العالم البطل ريان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تفاعلت الأندية العالمية مع فاجعة رحيل الطفل المغربي ريان الذي أسر قلوب الجميع خلال الأيام الماضية.



ففي إنجلترا، تقدَّم نادي مانشستر سيتي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل عبر تغريدة على الحساب الرسمي في «تويتر» قال فيها: «نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان، مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة»، وفقا للبيان.

وغرَّد حساب مانشستر يونايتد: «خالص تعازينا في وفاة البطل ريان، نتمنى لأسرته الصبر والسلوان».

كما نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول تغريدة قال فيها: «ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه، مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد».

حزن كبير

وفي فرنسا، تقدم الدوري الفرنسي، في تغريدة على «تويتر»، بخالص التعازي لأهل وذوي الطفل ريان، كما نعى نادي باريس سان جيرمان الطفل الراحل ريان في تغريدة قالت فيها: «رحم الله الطفل ريان».

تفاعل كبير

أما في إسبانيا، فغرَّد الحساب الرسمي لنادي برشلونة: «ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكل أسرته».

كما غرَّد الحساب الرسمي لنادي أتليتكو مدريد قائلاً: «تلقينا بأسى وحزن كبيرين خبر وفاة الطفل ريان، أسكنه الله فسيح جناته. خالص العزاء والمواساة لأهل ريان وذويه».

البطل الراحل

وفي ايطاليا، غرد الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي: «رابطة الدوري الإيطالي تشعر بالأسف لسماع خبر وفاة ريان، ستبقى في ذاكرتنا إلى الأبد أيها البطل، نتمنى لك النعيم في الجنة، وندعو بالصبر والسلوان لأهلك وذويك».

فيما قال حساب نادي إي سي ميلان: «رحمة الله على البطل ريان، قلوب الجميع في ميلان مع أهله وذويه في هذا الظرف الأليم».