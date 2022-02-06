تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ستكون الأنظار متجهة إلى الديربي الخليجي العربي الذي يجمع بين الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.



خاض نادي الجزيرة المباراة الافتتاحية للمونديال ضد بيري التاهيتي، وفاز بأربعة أهدافٍ لهدف، ليضرب موعدًا مع الهلال في ربع النهائي.

أما الهلال فيستهل مبارياته في كأس العالم للأندية 2022 بمباراة الجزيرة، علما بأنه يشارك في البطولة بعد فوزه بدوري أبطال آسيا 2021.

سيكون موعد مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية هو يوم الأحد 6 فبراير/ شباط 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الهلال والجزيرة من مصر أو الإمارات أو الكويت فهناك طريقة واحدة، وهي قنوات أبوظبي الرياضية، والتي ستتواجد على تطبيق STARZPLAY فقط

أما في المملكة العربية السعودية، فيمكنك المشاهدة على قنوات "SSC"، والمتواجدة على القمر الصناعي عرب سات.

ما هو تردد قنوات SSC؟

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، ويمكن مشاهدتها من خلال التردد التالي.

تردد قنوات SSC على عرب سات

• التردد: 12523

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما سبق الذكر، يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية في مصر والإمارات والكويت من خلال قنوات أبوظبي الرياضية، والمتواجدة حصريًا على STARZPLAY.

وداخل السعودية، ستتمكن من المشاهدة من خلال الاشتراك في منصة شاهد، والتي تبث عليها قنوات SSC الناقلة لكأس العالم للأندية.