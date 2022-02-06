منتخب الكاميرون يحصل على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نجح منتخب الكاميرون في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه المثير على نظيره البوركيني بركلات الترجيح.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وافتتح المنتخب البوركيني التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يسجل أندريه أونانا، حارس مرمى الكاميرون، الهدف الثاني للضيوف، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وسجل منتخب بوركينا فاسو هدفه الثالث في الدقيقة 49 عن طريق جبريل أوتارا، قبل أن تنتفض أسود الكاميرون في الوقت المتبقي من المباراة.

وسجل ستيفان باهوكين هدف الكاميرون الأول في الدقيقة 72، قبل أن يضيف فينسنت أبوبكر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 85 و88.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح مباشرة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ليحسم "الأسود" المركز الثالث.

وبذلك يحصل منتخب الكاميرون على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل عليه لأول مرة في 1972.

في المقابل، حصل منتخب بوركينا فاسو على المركز الرابع في كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل عليه لأول مرة عام 1998.