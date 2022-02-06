تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 6 فبراير/شباط 2022 عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.



يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستبث مباراة مصر والسنغال بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS MAX 1، بتعليق علي محمد علي.

حجز فريق الجزيرة الإماراتي مقعده في الدور ربع النهائي لكأس العالم الأندية، بعدما تخطى عقبة فريق بيري التاهيتي، ليلاقي الهلال السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات كأس العالم للأندية عبر قناة SSC في السعودية، وقنوات "أبوظبي الرياضية" في دولتي الإمارات ومصر.

يلتقي فريق برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، في قمة مرتقبة بالجولة الـ23 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD على الهواء مباشرة.

يأمل ريال مدريد في الخروج من كبوة توديع كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو حين يلتقي غرناطة في الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي بملعب أليانز في إطار مساعيه لتحسين وضعه في المسابقة.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10.45 بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

رابطة الدوري الإيطالي تتيح الفرصة لمتابعة المباريات مجانا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي "Serie A".

يستضيف فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ليفركوزن في الجولة 21 من الدوري الألماني.

وتنطلق المباراة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "بي إن سبورتس" الناطقة باللغة الفرنسية.

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه ليل حامل لقب الدوري الفرنسي في قمة نارية بالجولة 23 من المسابقة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي.

وتنقل مباراة ليل وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق العماني عامر الخوذيري.

يستقبل فريق شباب الأهلي منافسه الإمارات في الجولة 14 من الدوري الإماراتي.

وتبدأ المباراة الساعة 3:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يحل فريق الاتحاد ضيفا ثقيلا على أبها، مساء يوم الأحد 6 فبراير/شباط، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة و5 دقائق عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة و5 دقائق مساء بتوقيت أبوظبي.

تتولى قنوات SSC عملية نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خلال موسم 2021-2022.

يلتقي فريق النصر مع نظيره الطائي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، لموسم 2021-2022.

وتنطلق المباراة في تمام 6.20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.20 مساء بتوقيت أبوظبي.