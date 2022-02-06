شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مونتيري السابق: أهلي موسيماني مختلف.. والكرة المصرية تكتب تاريخا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خوسيه جوميز، المدير الفني السابق لفريق مونتيري المكسيكي، إن الجيل الحالي للأهلي في الوقت الحالي أفضل بكثير من الفريق الذي واجهه عندما كان مديرا فنيا لمونتيري من قبل.

وقال جوميز، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "أحب في الأهلي الانضباط التكتيكي على كافة المستويات".

وأضاف: "القوام الموجود في الأهلي حاليا أفضل مما كان موجود من قبل، وهناك التزام تكتيكي كبير".

وتابع: "الكرة المصرية تكتب تاريخا سواء على صعيد الأهلي أو أمم إفريقيا وتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة أمم إفريقيا".

وأكد خوسيه جوميز، المدير الفني السابق لفريق مونتيري المكسيكي، أن فوز الأهلي في مباراة اليوم بكأس العالم للأندية بمثابة مفاجأة كبيرة، ولم أتوقع فوز الأهلي، لان الأفضلية قبل اللقاء كانت لصالح مونتيري".

واختتم: "خافيير أجيري يعرف الأهلي والكرة المصرية جيدا، لكن الأهلي فاجأ أجيري في طريقة اللعب".