شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلى: فوز الأهلي على مونتيري بشرة خير للمنتخب أمام السنغال.. والتماس لعقوبة كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلى، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن فوز الأهلى على مونتيري منح لاعبى المنتخب دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء السنغال، موضحا أن انتصار الأهلي بشرة خير للفراعنة قبل اللقاء الذي تحتضنه العاصمة الكاميرونية ياوندي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال.

وأضاف الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "هناك حالة من التفاؤل بين لاعبي المنتخب، وهناك تنسيق كبيرة لاستقبال الجماهير المصرية غدا، خاصة أن بعض الطائرات لن تستطيع الهبوط في ياوندي بسبب عدم وجود محطات هبوط كافية".

وتابع الدرندلي: "محمد شريف يشعر بالسعادة في معسكر المنتخب وهناك التماس سيتم تقديمه بشأن عقوبة كيروش ليتواجد في مباراتي السنغال بتصفيات المونديال".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الجنوب إفريقي، فيكتور غوميز، صافرة بداية المباراة النهائية للنسخة الـ33 لبطولة القارة السمراء، غدا الأحد، في تمام الساعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة ياوندي.

ويتربع المنتخب المصري على عرش صدارة الفائزين بالبطولة برصيد 7 ألقاب، ويبحث عن الثامن في الكاميرون، والأول له منذ عام 2010، بينما لا يزال المنتخب السنغالي يبحث عن اللقب الأول في تاريخه، من خلال النهائي الثاني له على التوالي والثالث، في تاريخه حتى الآن.

وينحاز التاريخ لمنتخب "الفراعنة" في مواجهاته المباشرة ضد نظيره السنغالي، فقد سبق لهما أن التقيا 11 مرة في مختلف البطولات، بين تصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، والمباريات الودية، فاز فيها منتخب مصر على السنغال في ست مناسبات، مقابل أربع هزائم، وتعادل واحد.