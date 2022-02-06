شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد شريف يكشف عن تصرف كيروش بعد أزمة تبديله أمام الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال والد محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إن كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، احتوى نجله، بعد أزمة تبديله أمام منتخب الكاميرون ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال والد محمد شريف، فى تصريحات تليفزيونية: "كارلوس كيروش المدير الفني احتوي زعل محمد بعد التبديل أمام منتخب الكاميرون، ووائل جمعة مدير المنتخب تحدث مع محمد ولا توجد أى أزمة".

وأضاف: "بإذن الله التوفيق لمنتخب مصر أمام السنغال".