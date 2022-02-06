شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد شريف يكشف عن تصرف كيروش بعد أزمة تبديله أمام الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال والد محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إن كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، احتوى نجله، بعد أزمة تبديله أمام منتخب الكاميرون ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وقال والد محمد شريف، فى تصريحات تليفزيونية: "كارلوس كيروش المدير الفني احتوي زعل محمد بعد التبديل أمام منتخب الكاميرون، ووائل جمعة مدير المنتخب تحدث مع محمد ولا توجد أى أزمة".
وأضاف: "بإذن الله التوفيق لمنتخب مصر أمام السنغال".
وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة، حيث خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.