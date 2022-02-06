شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: رحلت عن الأهلي من أجل المشاركة ولو توقعت أزمة الغيابات لاخترت البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي المعار لفريق هاتاي سبور التركي، أن النادي الأهلي استحق الفوز أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية، وأنه على تواصل معهم.

وقال كهربا، فى تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على فوز الأهلي أمام مونتيري والصعود إلى الدور نصف النهائي، ولو كنت أعلم أن الأهلي سيمر بأزمة غيابات مثلما حدث أمام مونتيري المكسيكي كنت سأقرر عدم الرحيل".

وأضاف: "أنا على تواصل دائم بلاعبي الأهلي، وأشكر الجماهير على دعمها لي فى كل الفترات، وإن شاء الله الأهلي يفرحنا".