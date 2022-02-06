شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: رحلت عن الأهلي من أجل المشاركة ولو توقعت أزمة الغيابات لاخترت البقاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي المعار لفريق هاتاي سبور التركي، أن النادي الأهلي استحق الفوز أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية، وأنه على تواصل معهم.
وقال كهربا، فى تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على فوز الأهلي أمام مونتيري والصعود إلى الدور نصف النهائي، ولو كنت أعلم أن الأهلي سيمر بأزمة غيابات مثلما حدث أمام مونتيري المكسيكي كنت سأقرر عدم الرحيل".
وأضاف: "أنا على تواصل دائم بلاعبي الأهلي، وأشكر الجماهير على دعمها لي فى كل الفترات، وإن شاء الله الأهلي يفرحنا".
وأكد محمود كهربا سعادته بتألق لاعبي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وقال محمود عبد المنعم كهربا: "أنا سعيد بتألق لاعبي الأهلي أمام مونتيري وخاصة كل من محمد هاني ورامي ربيعة، ومنتخب مصر تجاوز الفرق السابقة فى أمم إفريقيا على الرغم من الظروف المتواجدة والآن المنتخب قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال".