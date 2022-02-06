شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف موعد انضمام الدوليين للأهلي عقب نهائي أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق تميز بالروح والإصرار أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي فى تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك روح كبيرة وإصرار عند اللاعبين من أجل الفوز أمام مونتيري المكسيكي فى ظل الإصابات والغيابات".

وأضاف: "كان الفريق خلال الفترة الماضية ينقصه عدد من اللاعبين وتحدثنا مع اللاعبين المتواجدين أننا كلنا ثقة فيهم وفى إمكانياتهم من أجل تحقيق الفوز فى كأس العالم للأندية".

وتابع: "الأهلي مر باختبار صعب، ولكن اللاعبين كانوا رجالة، وقولنا للاعبين إحنا جايين نكسب، وبالفعل كانوا على قدر المسؤولية".

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعبين الدوليين فى منتخب مصر يصلون خلال ساعات من أجل الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشارك فى كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتابع: "تحدثت مع عمرو السولية ومحمد الشناوي ورتبت معهم موعد العودة التى ستكون عقب انتهاء مباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية".

واختتم: "باذن الله نتمني تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثم ينضم اللاعبين بسلامة الله إلى الإمارات من أجل اكتمال صفوف الأهلي قبل مواجهة بالميراس فى نصف نهائى كأس العالم للأندية".