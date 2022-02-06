شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات مثيرة في انطلاق دورة نادي الصيد للبراعم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت السبت، الدورة الودية السادسة عشرة لبراعم كرة القدم التي ينظمها نادي الصيد خلال الفترة من 5 وحتى 11 فبراير الحالي، والتي تقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي تحت رعاية مجلس إدارة النادي.

شهد اليوم الأول من البطولة منافسة قوية وأجواء حماسية رائعة بين اللاعبين، وسط إشادات كبيرة من كل المشاركين بحسن التنظيم والاستضافة من نادي الصيد.

يشارك في البطولة فرق الدوري الممتاز والقسم الثاني للمراحل السنية (2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013)، بحضور ما يزيد على 25 ناديا، وتحت إشراف منطقة الجيزة لكرة القدم، ومن أهمها أندية الصيد، والأهلى، والإسماعيلى، وبيراميدز، والمصرى، والمقاولون العرب، وإنبى، والأوليمبى، وحرس الحدود، والجونة.

وجاءت أبرز نتائج اليوم الأول من دورة نادي الصيد الودية لبراعم كرة القدم كالتالي:

مواليد 2009 مرحلة 12 سنة:

- سيراميكا * الإنتاج الحربي 2 - صفر لصالح سيراميكا

- المصري * وادي دجلة 3 - صفر لصالح المصري

- بيراميدز * الشرقية للدخان 2 - صفر لصالح بيراميدز

- نجوم المستقبل * حرس الحدود صفر - 2 لصالح حرس الحدود

- صيد الدقي أ * سموحة الإسكندرية 2 - 1 لصالح صيد الدقي

- القناة * الأهلي صفر - 2 لصالح الأهلي

- الإسماعيلي * الداخلية 1 - 1

- حدائق الاهرام * الجونة 2 - 2

- المصري * الإنتاج الحربي 1 - صفر لصالح المصري

- سيراميكا * صيد أكتوبر 3 - 2 لصالح سيراميكا

مواليد 2010 مرحلة 11 سنة:

-الإنتاج الحربي * المصري صفر - صفر

- سموحة الإسكندرية * صيد الدقي أ 1 - 2 لصالح صيد الدقي

- الأولمبي * صيد القطامية 4 - 1 لصالح الأولمبي

- 6 أكتوبر * الإسماعيلي صفر - 1 لصالح الإسماعيلي

- حرس الحدود * الجونة صفر - صفر

- إنبي * الشرقية للدخان 1 - صفر لصالح إنبي

- مصر الجديدة للإسكان * صيد أكتوبر 1 - صفر لصالح مصر الجديدة

- حدائق الأهرام * بيراميدز 1 - 1

- حرس الحدود * صيد الدقي ب 3 - صفر لصالح حرس الحدود

- الإسماعيلي * الجونة 3 - 0 لصالح الإسماعيلي

- وادي دجلة VS م.ش. الأميرية 2 - 1 لصالح وادي دجلة

مواليد 2011 مرحلة 10 سنوات:

- سموحة القاهرة * الأهلي صفر - صفر

- الإنتاج الحربي * الشرقية للدخان 1 - 1

- المقاولون العرب * إنبي 1 - صفر لصالح المقاولون العرب

- المصري * حدائق الاهرام 1 - 1

- القناة * وادي دجلة 2 - صفر لصالح القناة

- 6 أكتوبر * صيد الدقي 2 - صفر لصالح 6 أكتوبر

- الإسماعيلي * بيراميدز صفر - صفر

- الداخلية * صيد القطامية 2 - صفر لصالح الداخلية

- سموحة القاهرة * الشرقية للدخان 2 - 1 لصالح سموحة

- الإنتاج الحربي * الجونة 0 – 0

مواليد 2012 مرحلة 9 سنوات:

- المقاولون العرب * سموحة القاهرة 3 - صفر لصالح المقاولون

- الإسماعيلي * وادي دجلة 3 - 2 لصالح الإسماعيلي

- الشرقية للدخان * الجونة 3 - 1 لصالح الشرقية

- 6 أكتوبر * الإنتاج الحربي 1 - 2 لصالح الإنتاج

- المصري * صيد الدقي 4 - 1 لصالح المصري

- الأهلي * حدائق الأهرام 7 - 1 لصالح الأهلي

مواليد 2013 مرحلة 8 سنوات:

- صيد بورسعيد * المصرى 1- صفر لصالح صيد بورسعيد

- المقاولون * الانتاج الحربى 0 - 0 تعادل سلبى

- انبى * صيد اكتوبر 6 - 0 لصالح إنبى

- الداخليــة * الاوليمبى 1 - صفر لصالح الداخلية

- الاسماعيلى * أكتوبر 3 - صفر لصالح الإسماعيلى

- صيد الدقى * سموحة القاهرة 2 - صفر لصالح صيد الدقى