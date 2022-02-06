فخري: الروح القتالية سر فوز الأهلي على مونتيري

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد فخري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبو ظبي بالإمارات.

وأشاد اللاعب بالروح القتالية للفريق في مباراة اليوم أمام مونتيري، مؤكدًا أنها سر الفوز، وأنه كان يتمنى المشاركة في المباراة، ولكنه في نفس الوقت تحت أمر الجهاز الفني وجاهز في أي وقت للمشاركة، مشددًا على أن الأهم بالنسبة إليه هو تحقيق الفوز ومواصلة المسيرة في مونديال الأندية لإسعاد جماهير الأهلي وتلبية طموحاتهم.

وأضاف أن طموح الفريق هو الوصول للنهائي والقتال لتحقيق الفوز والتتويج باللقب، وأكد أن الجميع يعلم قيمة قميص النادي الأهلي، رغم تواجد عدد كبير من الشباب ولكن الفريق يمتلك روحًا عالية ونسعى جميعًا للقتال لإسعاد جمهور الأهلي.