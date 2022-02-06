شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وأشرف حكيمى وبدر بانون ينعون الطفل ريان بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوى على نعي الطفل المغربى ريان من خلال حسابه على موقع انستجرام وكتب : "رحم الله الطفل ريان"، في حين كتب اللاعب المغربى اشرف حكيمي عبر حسابه على تويتر : " إنا لله وإنا إليه راجعون"، وذلك في تعليقه على صورة ريان ومعه علم المغرب".



محمد الشناوى



حكيمي

فى حين كتب اللاعب المغربى السابق بدر بانون عبر خاصية الاستوري : "لله ما اعطي ولله ما اخذ".



فتحى

اما لاعب الاهلى السابق احمد فتحي وبيراميدز الحالي فكتب عبر انستجرام : "خالص التعازي للشعب المغربي الشقيق وربط الله علي قلب ذويه".





بانون

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.