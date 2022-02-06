شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: جماهير الأهلي قدمت مظهرا رائعا في لقاء مونتيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن جماهير الأهلي قدمت مظهرا رائعا في لقاء مونتيري في اللقاء الذى جمع الفريقين، السبت، على استاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وأضاف قنديل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلي بمن حضر، هذه هي عقيدة الأهلي وجزء من شخصيته، مجلس الإدارة يقدم كل الدعم، وتم استقبالنا بشكل رائع في الإمارات كالعادة".

واستهل نادي الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بفوز ثمين على منافسه مونتيري المكسيكي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الدور الثاني.

ويدين نادي الأهل بالفضل في انتصاره لمدافعه محمد هاني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للمارد الحمر" بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحقق العملاق المصري بذلك انتصاره الخامس في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، وسجل الهدف الثالث عشر في المونديال.

وضرب نادي الأهلي موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال مع فريق بالميراس البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة أيضا.