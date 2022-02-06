شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مليون جنيه مكافأة الأهلي بعد الفوز على مونتيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن النادي الأهلي الحصول على مكافأة قدرها 2 مليون دولار أي ما يعادل 31 مليون جنيه مصري بعد الفوز على مونتيري في اللقاء الذى جمع الفريقين، السبت، على استاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشكل رسمي عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2021، لكن اعتماداً على النسخ السابقة، يحصل كل فريق تأهل لنصف النهائي على مليوني دولار، فيما يحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، وصاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

فيما يجني أصحاب المراكز الخامس، السادس والسابع، على 1.5 مليون دولار، ومليون دولار، ونصف مليون دولار على التوالي، فيما يبلغ إجمالي الجوائز 16.5 مليون دولار.

واستهل نادي الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بفوز ثمين على منافسه مونتيري المكسيكي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الدور الثاني.

ويدين نادي الأهل بالفضل في انتصاره لمدافعه محمد هاني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للمارد الحمر" بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحقق العملاق المصري بذلك انتصاره الخامس في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، وسجل الهدف الثالث عشر في المونديال.

وضرب نادي الأهلي موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال مع فريق بالميراس البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة أيضا.