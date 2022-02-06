شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: عمر رضوان حارس مميز والمنافسة في صالح الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد توفيق، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، إن عمر رضوان حارس مرمى مميز، مشيرًا إلى أن مشاركته تأخرت مع الفريق في أعقاب تعرضه للإصابة.

وشارك عمر رضوان فى مباراتي المقاولون العرب والجونة مؤخرًا وقدم أداءً مميزا نال به استحسان الجميع.

وأضاف: ”الحارس لديه شخصية قوية علي أرض الملعب ومع إستمرار مستواه مع الفريق وأعتقد أنه سيكون له مقعد مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: ”أتمني من مجلس الإدارة النجاح في الحصول علي خدماته بشكل نهائي في ظل قدراته الفنية الكبيرة“.

وبسؤاله عن المنافسة بين حراس المرمى فقد أجاب قائلًا: ”تصب في صالح الفريق وهذا شىء إيجابي للغاية“.

واختتم حديثه: ”عبد الله جمال حارس مرمي موهوب وينتظره مستقبل واعد خلال المستقبل القريب بعد اكتسابه الخبرات الفنية اللازمة“.