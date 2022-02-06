شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواجه جوريجنا كيندي فى نصف نهائي سينسيناتي لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مباراة الدور نصف النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الإسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تلتقي البطلة المصرية مع الانجليزية جوريجنا كيندي.

وكانت نوران قد فازت فى مباراة الدور ربع النهائي على منافستها البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 38 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.