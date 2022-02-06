أبو ظبي توضح.. لماذا لم تنقل مباريات كأس العالم للأندية فضائيًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف يعقوب السعدي رئيس مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، سبب نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر تطبيق أبو ظبي وليس عبر القناة فضائيًا.

وقال السعدي في تصريحات عبر شاشة "أبو ظبي الرياضية" :"الجماهير المصرية لها مكانة خاصة في قلوبنا وفي قلب الإمارات".

وأوضح :"لم نحصل على حقوق إذاعة بطولة مونديال الأندية فضائيًا، قناة سعودية حصلت على الحقوق لنقل البطولة في السعودية أرضيًا ولهذا كان لا يمكن نقلها فضائيًا".

وأشار :"عرضنا على شركة في مصر لنقل المباريات أرضيًا لكنها رفضت، لهذا لم يكن أمامنا إلا التطبيق".

وأنهى :"نعد المشاهد بتحسين المشاهدة عبر التطبيق المباراة القادمة".

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام بالإمارات، حيث بدأ بطل أفريقيا مشواره بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد هاني.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي مساء الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن مواجهة الأهلي وبالميراس هيّ الثانية على التوالي، حيث تفوق الفريق الأحمر في مباراة العام الماضي بالفوز بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.