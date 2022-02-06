كيروش: إذا كان عليّ أن أدفع ثمنا باهظا فأنا لا أهتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يستطيع التعايش مع ما يحدث له عقب تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستمتع عالم كرة القدم بكرة أفريقية صادقة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال مساء اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، في مواجهة سيغيب عنها كيروش بعد طرده في مواجهة الكاميرون بنصف النهائي.

وقال كيروش في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم أسيء إلى أي شخص، لم أفعل أي شيء عنيف أو أي شيء، ولكن هذه هي الحياة، أصحاب السُلطة (الحكم وكاف) هم مَن يتخذون القرارات".

وأضاف: "ضميري مرتاح، المهم هو معرفة أن مصر في النهائي، أستطيع أن أتعايش مع ما يحدث لي لأنني بذلت قصارى جهدي للدفاع عن مصالح اللاعبين خلال المباراة".

وواصل: "بعد 44 عامًا من مسيرتي المهنية، وصلت إلى النهائي ولن أتمكن من خوض هذا التحد الرائع، لكن إذا كان عليّ أن أدفع ثمنًا باهظًا، فأنا حقًا لا أهتم".

وأتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يستمتع عالم كرة القدم غدًا (الأحد) بكرة أفريقية نقية وصادقة وأصيلة. لأن أفريقيا تحتاجها، أفريقيا تستحق ذلك".