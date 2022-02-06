ملف الخليج 365.. الأهلي يهزم مونتيري بمونديال الأندية.. ورسائل محمد صلاح قبل نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز الأهلي أمام مونتيري المكسيكي والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

موسيماني: صححنا وضعنا التاريخي أمام مونتيري.. والأهلي لا يخشى أحد

"أهم بطولة وانطباع مكة ورد على سيسيه".. 10 رسائل من صلاح قبل نهائي أمم أفريقيا

تعرف على المنافس وموعد مباراة الأهلي المقبلة في مونديال الأندية

منتخب الكاميرون يفوز على بوركينا فاسو ويحصد برونزية بطولة أمم أفريقيا

للتاريخ.. الأهلي ينفرد برقم قياسي جديد في كأس العالم للأندية

إلى نصف نهائي المونديال.. الأهلي يتجاوز مونتيري بقذيفة هاني (فيديو)

فيفا وكاف يجتمعان مع الاتحادات الوطنية لشرح آلية دوري السوبر الأفريقي

تشيلسي يعلن إصابة توخيل بفيروس كورونا