عبد الحفيظ: سنرتب سفر عناصر المنتخب صباح الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، بأن نجوم الفريق في المنتخب المصري سيتم الترتيب لسفرهم من خلال جلسة يعقدها مع رئيس النادي محمود الخطيب صباح الأحد.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية، بينما يتواجد عدد من نجومه في المنتخب المصري من أجل خوض نهائي كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "نتحدث مع محمود الخطيب حول إمكانية سفر اللاعبين سريعا وسيتم ترتيب اجراءات سفر اللاعبين في الصباح".

وتابع: "اتفقنا مع محمد الشناوي وعمرو السولية على ضرورة فتح الهواتف عقب المباراة مباشرة لإبلاغهم بطريقة السفر للإمارات".

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون الوقت ضيق عقب البطولة من أجل سفر اللاعبين إلى الإمارات لخوض المباراة.

وتحدث عبد الحفيظ عن انتصار الفريق على مونتيري: "الروح التي استمدها لاعبو النادي الأهلي من الجماهير أكلمت صفوف الفريق".

استطاع الأهلي الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة الميدالية البرونزية خلال النسخة الماضية من كأس العالم.