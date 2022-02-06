تقرير.. 3 حلول أمام كيروش لتعويض غياب عمر كمال عبدالواحد أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

منذ إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي بالمباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا، اعتمد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن منذ المباراة التالية، ليقدم اللاعب مردودا جيدا ويحافظ على مكانه.

نال عمر كمال ثقة كيروش واستمر كظهير أيمن حتى مباراة الدور نصف النهائي، إلى أن حصل على بطاقة صفراء ثانية في البطولة، سيغيب على إثرها عن المباراة النهائية بداعي الإيقاف، ليجد الجهاز الفني للمنتخب نفسه في ورطة أمام السنغال، فمَن يكون البديل المناسب لعمر كمال عبالواحد؟

كيروش يبحث عن حل للحد من خطورة ساديو ماني قائد المنتخب السنغالي خاصةً أنه يلعب كجناح أيسر وتألق بشكل لافت في البطولة، ليدرس المدرب البرتغالي العديد من الحلول من أجل الفوز بموقعة الغد حين تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بملعب "أولمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

3 حلول أمام كيروش نستعرضها في السطور التالية..

1- محمد عبدالمنعم:

تألق محمد عبدالمنعم في بطولة أمم أفريقيا منذ أول دقيقة خاضها، وكان أول البدائل التي خطرت في رأس كيروش بعد إصابة أكرم توفيق في الدقائق الأولى من مباراة نيجيريا حيث دفع به كبديل لأكرم، لكنه شارك بعد ذلك بصفة مستمرة في مركز قلب الدفاع وكان أحد مكاسب البطولة.

وقد يعود كارلوس كيروش للتفكير في الدفع بمحمد عبدالمنعم بمركز الظهير الأيمن، مع تواجد أيمن أشرف بجوار محمود علاء أو محمود حمدي الونش -حال جاهزيته- في مركز قلب الدفاع، في ظل إصابة أحمد حجازي خلال مواجهة المغرب بربع النهائي، ليتأكد غيابه عن الاستمرار في البطولة.

2- إمام عاشور:

بعد تأكد غياب عمر كمال بسبب حصوله على بطاقة صفراء أمام الكاميرون، قرر كيروش الدفع بلاعب الوسط إمام عاشور في الدقيقة الـ85، واستطاع اللاعب بعد مشاركته كبديل الظهور بشكل مميز في مركز الظهير الأيمن، حيث منع خطورة مهاجمي الأسود في الجهة اليسرى خاصةً في الوقت المحتسب بدل الضائع.

يبدو أن مشاركة إمام عاشور كبديل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بجانب الشوطين الإضافيين جاءت لتجهيزه قبل المباراة النهائية، وبالتالي يبقى أحد الحلول أمام كيروش لحل أزمة الظهير الأيمن، وبالتالي قد يشارك لأول مرة بشكل أساسي، ولكن ليس مركز خط الوسط المدافع الذي اعتاد اللعب فيه مع فريقه الزمالك.

3- أحمد سيد زيزو:

يتمثل الحل الثالث في الاعتماد على أحمد سيد زيزو كظهير أيمن، خاصةً أنه سبق توظيفه في هذا المركز أكثر من مرة مع الزمالك خلال الموسمين الماضي والحالي، ونجح في إثبات قدراته، لكن يتطلب ذلك الأمر الالتزام بواجبه الدفاعي للحد من خطورة ماني النجم الأول للسنغال.

زيزو لم يسبق له المشاركة بشكل أساسي مع المنتخب في البطولة، ويصنفه البعض كأفضل بديل لمحمد صلاح قائد الفريق في مركز الجناح الأيمن، كما تم توظيفه في مركز لاعب الوسط خلال مباراتي السودان وكوت ديفوار بعد مشاركته كبديل، ويبقى اللاعب حلا للاعتماد عليه كظهير أيمن.