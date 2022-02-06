الكاميرون تحرز المركز الثالث على حساب بوركينا فاسو

أحرز المنتخب الكاميروني المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ بتغلّبه على نظيره منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح (5-3) اليوم السبت في المباراة الترتيبية على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.



وحسم التعادل الإيجابي 3-3 نتيجة الوقت الأصلي ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للكاميرون.



وتناوب على تسجيل أهداف "الخيول" كل من ستيف ياغو (24) وأندريه أونانا (43 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وجبريل واتارا (49).



في المقابل وقّع ستيفان باهوكين (72) وفانسان أبو بكر (85 و88) أهداف "الأسود غير المروّضة".

