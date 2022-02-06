ريمونتادا مجنونة.. الكاميرون تحرز برونزية كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الكاميروني في تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت مساء السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بالهدف الاول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء عبر اللاعب ستيف ياجو.

وفي الدقيقة 43 أحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف الثاني، قبل أن يضيف الهدف الثالث عن طريق اللاعب جابريل أوتارا في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

وقلص المنتخب الكاميروني الفارق بإحرازه الهدف الأول عن طريق لاعبه ستيفاني باهوكين في الدقيقة 71.

وأضاف المنتخب الكاميروني الهدف الثاني عن طريق قائده فينسينت أبو بكر في الدقيقة 85 من عمر المباراة، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 87.

ودخل المنتخب الكاميروني المباراة بتشكيل مكون من: أونانا، موكودي، بيتولو، باهوكين، تشوبو موتينج، يفيس، مولينج، مبايزو، جاناجو، أونجوني، جيان أونانا.

فيما جاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي: أودراجو، أوتارا، سوماليا أوتارا، كوبوري، تراوري، تابوسوبا، أبدول تابوسوبا، أويدراوجو، سانجاري، توريه، ياجو.

وودع منتخب بوركينا فاسو نصف نهائي أمم أفريقيا بالخسارة أمام السنغال 3-1 يوم الأربعاء، كما خرجت منتخب الكاميرون من البطولة بعد الهزيمة من منتخب مصر بركلات الترجيح 3/ 1.