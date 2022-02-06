اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 2 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم السبت 5 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام السنغال، والأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية.

الأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية

تغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

 

a2b5a41971.jpg

منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام السنغال

يظهر منتخب مصر بزيه التقليدى فى مباراة الغد أمام السنغال، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا فى الكاميرون، حيث يرتدى المنتخب الوطنى القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء.

202202030935353535.jpg

كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل تدريب الزمالك اليوم

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

3cd18fe5b3.jpg

أكرم توفيق يبدأ الحركة على "عكازات" بعد جراحة الصليبى

بدأ أكرم توفيق، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الحركة على "عكازات" حيث يخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاج طبيعي فى النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح مساء الجمعة الماضي.

3857060fa3.jpg

إقبال الجماهير المسافرين لتشجيع مصر على الوحدات الصحية لعمل المسحة.. صور

شهدت مراكز تلقى لقاحات فيروس توافد العديد من الجماهير المصرية المسافرة للكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني فى نهائى كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، حيث شهدت مراكز، التجمع الأول وشرق مدينة نصر ومنطقه المعادى الطبية، اقبال الجماهير المصرية لتلقى لقاح كورونا من أجل السفر للكاميرون.

025fb2edb8.jpg

حكام مصر يعودون من الكاميرون اليوم بعد انتهاء مشوارهم فى أمم أفريقيا

يعود الحكام المصريون الدوليون الذين شاركوا فى إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، اليوم إلى القاهرة، وهم محمود البنا وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما عاد الحكم الدولى محمد معروف قبل يومين.

c0aebb88a5.jpg

بن شرقي والجزيرى والمثلوثى يشاركون فى تدريب الزمالك

حضر المغربي أشرف بن شرقي والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر القلعة البيضاء للانتظام فى تدريبات الفريق اليوم السبت بعد عودتهم من صفوف منتخبي المغرب وتونس عقب خروج المنتخبين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

3fd3b277ae.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا