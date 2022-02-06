شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: الأهلي استحق الفوز على مونتيري.. ومواجهة بالميراس لها دوافع خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية ‏وكبيرة أمام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف مساء اليوم، على استاد آل نهيان بدولة ‏الإمارات في ربع نهائي كأس العالم للأندية، واستحق التأهل عن جدارة إلى نصف النهائي ‏لملاقاة بالميراس البرازيلي بطل الليبرتادوريس.‏

وقال ديانج: «حققنا هدفنا الأول بتخطي مونتيري رغم الصعوبات التي واجهت الأهلي بسبب ‏الغيابات، إلا أن الفريق ظهر في صورة جماعية كما هو المعتاد، ولدينا تحدٍّ جديد يوم الثلاثاء ‏المقبل أمام فريق بالميراس».‏

وأضاف: «طالما تواجدت مع النادي الأهلي في أي مباراة أبذل أقصى جهد، وهذا ‏أمر طبيعي خاصة في ظل الدوافع الكبيرة بالنسبة إليَّ لتواجدي مع فريق بحجم وقيمة النادي ‏الأهلي».‏

وأوضح اللاعب المالي أن فريق بالميراس من الفرق الكبيرة، وأن الأهلي استطاع أن يحقق ‏الفوز عليه في النسخة الماضية من البطولة، ولكن المباراة المقبلة بين الفريقين لها دوافع كبيرة ‏ومختلفة، خاصة أنها تفتح الطريق أمام الأهلي للوصول إلى النهائي واللعب على ميدالية ذهبية ‏أو فضية.‏

وأشاد ديانج بجماهير الأهلي ومساندتهم للفريق أينما تواجد، وأن حضورهم اليوم في ملعب آل ‏نهيان كان دافعًا قويًّا في تحقيق الفوز على مونتيري.‏

واختتم ديانج تصريحاته بالتأكيد أن طموحاته في عام 2022 أن يحقق جميع البطولات ‏مع النادي الأهلي، وأن يبذل أقصى جهد له مع الفريق لتحقيق تطلعات وأحلام الجماهير.‏