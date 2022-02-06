شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: الأهلي استحق الفوز على مونتيري.. ومواجهة بالميراس لها دوافع خاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية وكبيرة أمام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف مساء اليوم، على استاد آل نهيان بدولة الإمارات في ربع نهائي كأس العالم للأندية، واستحق التأهل عن جدارة إلى نصف النهائي لملاقاة بالميراس البرازيلي بطل الليبرتادوريس.
وقال ديانج: «حققنا هدفنا الأول بتخطي مونتيري رغم الصعوبات التي واجهت الأهلي بسبب الغيابات، إلا أن الفريق ظهر في صورة جماعية كما هو المعتاد، ولدينا تحدٍّ جديد يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق بالميراس».
وأضاف: «طالما تواجدت مع النادي الأهلي في أي مباراة أبذل أقصى جهد، وهذا أمر طبيعي خاصة في ظل الدوافع الكبيرة بالنسبة إليَّ لتواجدي مع فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي».
وأوضح اللاعب المالي أن فريق بالميراس من الفرق الكبيرة، وأن الأهلي استطاع أن يحقق الفوز عليه في النسخة الماضية من البطولة، ولكن المباراة المقبلة بين الفريقين لها دوافع كبيرة ومختلفة، خاصة أنها تفتح الطريق أمام الأهلي للوصول إلى النهائي واللعب على ميدالية ذهبية أو فضية.
وأشاد ديانج بجماهير الأهلي ومساندتهم للفريق أينما تواجد، وأن حضورهم اليوم في ملعب آل نهيان كان دافعًا قويًّا في تحقيق الفوز على مونتيري.
واختتم ديانج تصريحاته بالتأكيد أن طموحاته في عام 2022 أن يحقق جميع البطولات مع النادي الأهلي، وأن يبذل أقصى جهد له مع الفريق لتحقيق تطلعات وأحلام الجماهير.