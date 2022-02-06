شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصعود للنهائى.. حكاية 7 كؤوس أفريقية توج بها الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوة واحدة تفصل المنتخب الوطنى عن التتويج باللقب الثامن فى مسيرته الأفريقية، بعد التغلب على الكاميرون فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، فى نسختها الـ 33، والاستعداد لمواجهة السنغال فى النهائى المقرر له بعد غد الأحد.

وحال تتويج مصر باللقب الأفريقى، يكون فى حوزة مصر 8 ألقاب أفريقية، فى تاريخ البطولة، والأكثر أيضا من بين منتخبات القارة احتفاظا باللقب.

نرصد فى السطور التالية حكاية 7 ألقاب وكؤوس أفريقية توج بها الفراعنة ، قبل الصعود لنهائى النسخة الجارية.

وفى نسخة 1957، وهى النسخة الأولى من البطولة، وأقيمت فى السودان، صعد الفراعنة للنهائى، والتقوا مع إثيوبيا، وانتهى اللقاء بتغلب الفراعنة بأربعة أهداف دون رد، ليتوجوا باللقب الأول فى تاريخهم.

وفى نسخة 1959، استضافت مصر البطولة، وكانت وقتها تسمى الجمهورية العربية المتحدة، وجمع النهائى مصر مع السودان، وتغلب صاحب الأرض، وحصد الفراعنة اللقب الثانى بالفوز على السودان بهدفين مقابل هدف.

البطولة الثالثة عام 1986، استضافت مصر البطولة أيضا، والتقت مع الكاميرون فى النهائى، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، وتم اللجوء إلى أشواط إضافية، وكان التعادل أيضا، وتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية، وحسمت اللقاء لصالح مصر 5\4.

رابع لقب أفريقى حققه الفراعنة عام 1998، وأقيمت المنافسات فى بوركينا فاسو، وصعد للنهائى مصر وجنوب أفريقيا، وتغلب الفراعنة بهدفين دون رد.

حقت مصر البطولة الخامسة، عام 2006، حيث استضافت مصر المنافسات، والتقت فى النهائى مع كوت ديفوار، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، وانتهت البطولة بتتويج الفراعنة 4\2.

واحتفظت مصر باللقب، وحققت البطولة السادسة، عام 2008، بالمنافسات التى أقيمت بغانا، وفازت مصر على الكاميرون فى النهائى بهدف نظيف.

آخر لقب تُوج به الفراعنة فى نسخة 2010، وأقيمت البطولة فى غانا، والتقت مصر مع صاحب الأرض، وفاز الفراعنة بهدف نظيف، ليكتب اللقب السابع فى تاريخ الفراعنة الأفريقى.