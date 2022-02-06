شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان يوجه تهنئة خاصة للأهلي بعد الفوز على مونتيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، على تقديم التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بعد الفوز على مونتيري المكسيكي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب مرجان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بيتسو موسيماني.. لاعبين رجال.. الأهلي في المونديال".

وتأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات؛ عقب فوزه على مونتيري المكسيكي 1 / صفر، اليوم السبت، في الدور الثاني من البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للاندية، الثلاثاء المقبل.

وفي السياق ذاته، ينضم لاعبي الفريق الأحمر المتواجدين مع منتخب مصر في الكاميرون، الاثنين المقبل، بعد انتهاء بطولة امم إفريقيا غدا، بمواجهة مصر والسنغال في النهائي.

ويطير لاعبو الأهلي، محمد الشناوي وايمن أشرف ومحمد عبدالمنعم، وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف من الكاميرون إلى الإمارات مباشرة من اجل اللحاق بالبعثة استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل.

وعلى الرغم من خروج الشناوي من القائمة النهائية للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، إلا أن الشناوي قرر التواجد مع البعثة لمؤازرة اللاعبين.