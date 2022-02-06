شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينعي الطفل المغربي ريان بعد وفاته عقب سقوطه بالبئر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى بدر بانون، مدافع النادي الأهلي ومنتخب المغربي، الطفل المغربي ريان، وذلك بعد تأكد وفاته عقب انتشاله من البئر التي علق بها قبل 5 أيام، ونشر بانون صورة لريان عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "لله ما أعطى ولله ما أخذ إنا لله وإنا إليه راجعون".



بدر بانون

وعلى أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش، والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.