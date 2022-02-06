شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر الرياضة فى بلاد الفيروز بمدينتي دهب وسانت كاترين بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الفوج الأول من فعاليات معسكر "الرياضة فى بلاد الفيروز" Yalla Camp، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، خلال الفترة من (٢-٦) فبراير الجاري، بمدينتي دهب وسانت كاترين بجنوب سيناء، بمشاركة ٣٥٠ شاب وفتاة.

رافق الوزير خلال تفقده المعسكر كل من الدكتوره سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت بالوزارة، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، غاده جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.

أكد وزير الشباب والرياضة ان تنفيذ مثل هذه المعسكرات من شأنه تعزيز الولاء والانتماء لدي الشباب المصري، علاوة علي تعريفهم بأبرز المعالم السياحية والأثرية التى تتمتع بها البلاد، وتنشيطاً للسياحة الداخلية، فضلاً عن التشجيع على ممارسة الرياضية في هذه الأماكن التي تتسم بطبيعة مختلفة.

وتفقد الدكتور اشرف صبحي مجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية فى ألعاب "ألعاب بحرية ، كروس فيت، رماية بالقوس والسهم، تنس طاولة، كرة طائرة، وكرة قدم"، موجهاً بضرورة توفير كافة الإمكانات واحتياجات الشباب المشارك طوال ايام المعسكر.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة فعاليات المعسكر الرياضى خلال الفترة من ٢ حتى ١٦ فبراير المقبل بواقع ثلاثة أفواج، الأول في الفترة من ٢ حتى ٦ فبراير، والثاني خلال المدة من ٧ حتى ١١ فبراير، والفوج الثالث من ١٢ حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٢م، وتقوم الوزارة بتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية على جميع المشاركين لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

يذكر أن البرنامج يتضمن زيارة مجموعة من المعالم الأثرية حيث صعود جبل موسى وزيارة دير القديسة كاترين وبئر موسى وشجرة العليقة المقدسة بدير سانت كاترين، والتخييم في محمية اللاجون بدهب وزيارة جبل الطويلات ومحمية أبو جالوم والبلو هول ومحمية البلولاجون والوادي الملون وغيرها من المعالم، إضافة إلي ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، وتسلق الجبال، وألعاب بحرية، وتقدم الوزارة جوائز مالية للفائزين بأول خمسة مراكز تصل إلى عشرة آلاف جنيه.