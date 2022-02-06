شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو مصر للفروسية يفوزون ببرونزية بطولة الأمم بدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري للفروسية للناشئين لقفز الحواجز المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة الدولية للأمم التى تستضيفها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تشارك فيها العديد من الدول القوية من معظم قارات العالم.

وضم الفريق المصري الفرسان جنا أشرف حامد وملك إسماعيل شاكر ومحمد ياسر عصر وأحمد عمرو الشريف.

وحقق الفارس الأوليمبي نائل نصار، لاعب منتخبنا الوطنى لقفز الحوجز، المركز الأول في بطولة "ويلنجتون" بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من البطولات فئة 4 نجوم والتي يشارك فيها نخبة من أفضل فرسان العالم.

وحصل نائل نصار على الميدالية الذهبية والمركز الأول، بعدما أنهى الشوط الترجيحي مع جواده "إيجور" بدون نقاط جزاء فى زمن 40,18 وبهذه النتيجة يتأهل الفارس لمباراة الجائزة الكبرى التى تقام منافساتها فى نفس البطولة.