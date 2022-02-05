شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي يسقط مونتيري ويتأهل لملاقاة بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره مونتيري المكسيكي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب آل نهيان في أبوظبي، في إطار مواجهات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.



وتستضيف الإمارات مونديال الأندية على ملاعبها حتى يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير 2022.

وأحرز محمد هاني الهدف بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء في الدقيقة 53، إثر نجاحه في متابعة كرة مرتدة من حارس مرمى مونتيري.