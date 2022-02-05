موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد على فريق مونتيري المكسيكي، مساء السبت، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي بدولة الإمارات.

وأحرز هدف الأهلي مدافعه محمد هاني في الدقيقة 53، ليحقق بطل أفريقيا مفاجأة كبيرة إذ يخوض البطولة دون لاعبي المنتخب المصري الذي يلعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، مساء الأحد.

وبهذه النتيجة، يتأهل الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباريات عبر تطبيق ”Ad Sports“ بشكل مجاني داخل مصر.

أما شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبوظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق ”STARZPLAY“.