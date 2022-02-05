شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 5 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 5 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، أكرم توفيق يبدأ الحركة على "عكازات" بعد جراحة الصليبى، والأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية.

الأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية

تغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

أكرم توفيق يبدأ الحركة على "عكازات" بعد جراحة الصليبى

بدأ أكرم توفيق، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الحركة على "عكازات" حيث يخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاج طبيعي فى النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح مساء الجمعة الماضي.

جمهور الأهلى والزمالك "إيد واحدة " قبل مواجهة مونتيرى فى مونديال الأندية