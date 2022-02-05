شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 5 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 5 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، أكرم توفيق يبدأ الحركة على "عكازات" بعد جراحة الصليبى، والأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية.
الأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية
تغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.
أكرم توفيق يبدأ الحركة على "عكازات" بعد جراحة الصليبى
بدأ أكرم توفيق، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الحركة على "عكازات" حيث يخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاج طبيعي فى النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح مساء الجمعة الماضي.
جمهور الأهلى والزمالك "إيد واحدة " قبل مواجهة مونتيرى فى مونديال الأندية
ظهر جمهور الأهلى برفقة جمهور الزمالك لدعم ومساندة المارد الأحمر بمدرجات ستاد آل نهيان قبل مواجهة إف سي مونتيري المكسيكي فى بداية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.
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جماهير الأهلي تهتف لـ«موسيماني» قبل مواجهة مونتيرى بالمونديال
هتفت جماهير الأهلي الموجودة فى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بأبو ظبي، لـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني للفريق فور ظهوره فى ملعب المباراة، بعد موافقة اللجنة المنظمة للبطولة على قيادته الفريق أمام مونتيري المكسيكي، بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها سلبية.
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سلبية مسحة موسيماني والأهلى يستفسر عن إمكانية وجوده أمام مونتيرى المكسيكى
أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبية المسحة الطبية الأولى والثانية التى أجراها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. وخاطبت إدارة بعثة الفريق فى أبوظبي اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالإمارات لتأكيد نتيجة المسحة الطبية الثانية لموسيماني وتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب.