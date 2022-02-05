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جماهير الأهلي تستقبل اللاعبين أمام فندق الإقامة بعد الفوز على مونتيري.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من جمهور النادي الأهلي على انتظار حافلة الفريق أمام فندق الإقامة بأبو ظبي، لتحية اللاعبين بعد الفوز الثمين على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقامة بدولة الإمارات. 

ووقفت جماهير الأهلي أمام فندق الإقامة بانتظار حافلة الفريق، وبمجرد وصولها رددوا بعض الهتافات لتهنئة اللاعبين بعد الفوز على الفريق المكسيكي، الذي منح الأهلي بطاقة التأهل لنصف نهائي المونديال، لمواجهة بالميراس البرازيلي. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام بالميراس يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي البطولة، في تكرار للمباراة التي جمعت الفريقين في العام الماضي على المركز الثالث بالبطولة ذاتها، التي نجح الأهلي وقتها في حسمها لصالحه والتتويج بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على الفريق البرازيلي بركلات الترجيح.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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