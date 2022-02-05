شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام السنغال، والأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية.

الأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية

منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام السنغال

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