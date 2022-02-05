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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام السنغال، والأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية.

الأهلى يهزم مونتيرى ويتأهل لمواجهة بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية

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منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام السنغال

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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