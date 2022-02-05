شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، بن شرقي والجزيرى والمثلوثى يشاركون فى تدريب الزمالك، وكارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل تدريب الزمالك اليوم.
كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل تدريب الزمالك اليوم
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
بن شرقي والجزيرى والمثلوثى يشاركون فى تدريب الزمالك
حضر المغربي أشرف بن شرقي والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر القلعة البيضاء للانتظام فى تدريبات الفريق اليوم السبت بعد عودتهم من صفوف منتخبي المغرب وتونس عقب خروج المنتخبين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.
الزمالك يهزم طما ويتأهل لربع نهائى كأس مصر لكرة اليد
تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2021 / 2022 بالفوز على طما بنتيجة 45 / 14 فى المواجهة التى جمعتهما فى دور الـ16.
طبيب الزمالك يطمئن على الونش قبل مواجهة السنغال غدًا
حرص الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التواصل مع محمود حمدى الونش، مدافع الفريق ومنتخب مصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مواجهة الكاميرون فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا.
اختبار طبى لطارق حامد لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الزمالك
يخضع طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم السبت، لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالقلعة البيضاء، من أجل تحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.