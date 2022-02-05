شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، بن شرقي والجزيرى والمثلوثى يشاركون فى تدريب الزمالك، وكارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل تدريب الزمالك اليوم.

كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل تدريب الزمالك اليوم

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

بن شرقي والجزيرى والمثلوثى يشاركون فى تدريب الزمالك

حضر المغربي أشرف بن شرقي والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر القلعة البيضاء للانتظام فى تدريبات الفريق اليوم السبت بعد عودتهم من صفوف منتخبي المغرب وتونس عقب خروج المنتخبين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

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