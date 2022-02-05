شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة هسترية لجمهور الأهلى فى المدرجات بعد الفوز على مونتيرى المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل جمهور الأهلي فى فرحة عارمة بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

هدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد استغلال خطأ أفشة في السيطرة على الكرة وسددها ولكن مرت بعيدا عن المرمى، بينما أهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التدم للأهلي في الدقيقة الرابعة رغم انفراده بالمرمى، بعدما استلم الكرة وحاول مراوغة لاعب مونتيري لتضيع منه الكرة.

وأهدر حسين الشحات فرصة بعدما استلم عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 12 ولم يحسن استغلالها، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل على الشحات الذي تواجد في مصيدة التسلل، وتحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها مباشرة على مرمى علي لطفي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة 20 من تصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي، واحتسب الحكم تسلل على طاهر طاهر في الدقيقة 22 بعدما استلم كرة خطيرة في ظهر دفاع الفريق المكسيكي ولكنه لم يحسن التعامل معها قبل احتساب اللعبة تسلل.

وأهدر الأهلي فرصة خطيرة في الدقيقة 26 بعدما بدأت الهجمة من عند عبد القادر في الجهة اليسرى ووصلت إلى الشحات في الناحية اليمنى والذي مررها إلى طاهر الذي فضل المراوغة بدلا من التصويب المباشر على المرمى، وهدد مونتيري مرمى الأهلي من رأسية متقنة بعد التحصل على ركلة ركنية ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر طاهر طاهر هدف محقق في الدقيقة 28 بعد استقبال عرضية متقنة من معلولو ولكنه سدد الكرة في المكان المتواجد به حارس مرمى مونتيري، فيما باغت لاعب مونتيري مرمى الأهلي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بسلام بعيدا عن مرمى الأهلي.

ولعب علي معلول ركنية مباشرة من الجهة اليمنى على مرمى مونتيري في الدقيقة 34 ولكن أبعدها حارس بطل المكسيكي خارج منطقة الجزاء، وسدد طاهر تصويبة على مرمى مونتيري بعدها مباشرة ولكن ارتطمت بمدافع مونتيري وتحولت إلى ركنية.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 38 بعدما استلم كرة خطيرة من الجهة اليمنى وتأخر في تسديد الكرة التي أبعدها دفاع مونتيري، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة، في الوقت التي كانت فيه الأفضلية للأهلي الذي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 53 بعدما وصلته عرضية علي معلول التي ارتدت من دفاع مونتيري وصوبها صاروخ في مرمى بطل المكسيك، معلنا تقدم الفريق الأحمر.

ونجح علي لطفي في التصدي لهجمة خطيرة لفريق مونتيري في الدقيقة 55 وحول الكرة إلى ركنية، وحاول بطل المكسيك الضغط على الأهلي في محاولة لإدراك هدف التعادل، وسط تمركز دفاعي جيد من لاعبي الأهلي.

وصوب أفشة تسديدة مباشرة على مرمى مونتيري في الدقيقة 65 أمسك بها حارس الفريق المكسيكي، ودفع الأهلي بأول تغيير في الدقيقة 64 بنزول كريم فؤاد بدلا من محمد مغربي للإصابة، فيما تحصل لاعب مونتيري على ركلة حرة من الجهة اليسرى في الدقيقة 66 نتيجة عرقلته من قبل أفشة، ولعبت داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنها أبعدها الدفاع الأحمر.

وأجرى الأهلي تغيير ثاني في الدقيقة 73 بنزول لويس ميكيسوني بدلا من أحمد عبد القادر لتنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر، فيما أجرى الأهلي تغييره الثالث في الدقيقة 79 بنزول وليد سليمان بدلا من حسين الشحات، في محاولة لتجديد دماء الفريق الأحمر في الخط الأمامي.

وهدد وليد سليمان مرمى الأهلي برأسية خطيرة في الدقيقة 81 ولكنها مرت أعلىى عارضة مونتيري، وعاد الحاوي لتهديد مرمى بطل المكسيك في الدقيقة 88 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات.

وحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثلث من الوقت بدل الضائع نتيجة عرقلة لاعب بطل المكسيك من قبل اليو ديانج ، ولكنها سددها أعلى العارضة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف وصعوده لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

بينما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.

ويلعب الأهلي مباراة مونتيري في وجود صعوبات كثيرة بسبب الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوفه، ما بين لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف أو لاعبيه المصابين أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدي وحسام حسن وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.