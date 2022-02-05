شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: كلنا على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى كريم فؤاد، الظهير الأيمن للأهلي سعادته بفوز فريقه على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في أولى مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وقال كريم فؤاد، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن جميع لاعبي الأهلي كانوا على قلب راجل واحد في مباراة اليوم، مضيفا أن المباراة أثبتت أن جميع اللاعبين رجالة، وأنهم قادرون على تعويض الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق في البطولة.

واختتم كريم فؤاد تصريحاته مقدما شكره للجماهير التي ساندت الفريق في ملعب المباراة، مضيفا أن جمهور الأهلي كان مساندا للفريق حتى اللحظة الأخيرة من عمر المباراة.

من جانبه أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على مونتيري المكسيكي والصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية: "لدينا 11 لاعبا خارج التشكيل ولعبنا المباراة بشكل جيد من بدايتها، وخرجت ظهر اليوم من العزل الصحي، وقدمنا مباراة كبيرة وعلينا أن نفوز دائما".

وأضاف موسيماني: "أعتقد أننا صححنا ما حدث من قبل، بعدما فاز مونتيري على الأهلي مرتين في السابق، ونجحنا في تحقيق الفوز عليه".

وفيما يخص مباراة بالميراس، قال موسيماني: "سنظهر بنفس الشخصية وسنكون متماسكين وأعلم أنها مباراة صعبة وسبق أن فزنا عليهم في العام الماضي، وسنلعب للفوز ولا نخشى أي فريق في البطولة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.