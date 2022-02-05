شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي و الزمالك في أولى جولات قبل نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الأولى فى الدور قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: سموحة على الطيران 3/2، والأهلى على مصر للبترول 3/0، وطلائع الجيش على هليوبوليس 3/0، والزمالك على إيسترن كومباني 3/0.

فيما ينطلق الدور الثانى بدورى سيدات الطائرة يوم 28 فبراير الجارى بمواجهات بين كل من: الشمس مع الأهلى وسموحة مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع هليوبوليس والجزيرة مع الصيد والزمالك مع الصيد.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0، والتى أقيمت السبت الماضى على صالة الشرقية للدخان.