شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز على مونتيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، واستحق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأكد قمصان أن اللاعبين أظهروا شخصية الأهلي وتغلبوا على العديد من الصعاب والمعوقات، وكان لديهم إصرار على الفوز رغم الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يضم أسماء كبيرة، هدفها تحقيق تطلعات الجماهير، خاصة أن الأهلي يضع دائمًا نصب عينيه السعي نحو الفوز بالبطولات.

واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه الشكر إلى اللاعبين على الأداء المميز، مؤكدًا أن هناك إصرارًا من جانب الجميع على تقديم أفضل ما يمكن خلال المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي لتحقيق طموحات الجماهير.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز بهدف نظيف على فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة وكان الفريق الأكثر سيطرة وخطورة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة للتسجيل رغم الغيابات الكثيرة، ليؤكد نادي القرن في إفريقيا للجميع مقولة «الأهلي بمن حضر» وأنه لا يعرف المستحيل ويعزز فرصه للتتويج بميدالية في مونديال الأندية.