محمد الشناوي: مبروك لرجالة الأهلي وبالتوفيق في الماتش الجاي

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القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، زملاءه بالنادي الأهلي، بعد الفوز على مونتيري في كأس العالم بالأندية بهدف نظيف وكتب الشناوي عبر حسابه على "إنستجرام": مبروك لرجالة الأهلي وبالتوفيق في الماتش الجاي.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.



محمد الشناوي

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد استغلال خطأ أفشة في السيطرة على الكرة وسددها، ولكن مرت بعيدا عن المرمى، بينما أهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التدم للأهلي في الدقيقة الرابعة رغم انفراده بالمرمى، بعدما استلم الكرة وحاول مراوغة لاعب مونتيري لتضيع منه الكرة.

وأهدر حسين الشحات فرصة بعدما استلم عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 12 ولم يحسن استغلالها، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل على الشحات الذي تواجد في مصيدة التسلل، وتحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها مباشرة على مرمى علي لطفي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة 20 من تصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي، واحتسب الحكم تسلل على طاهر طاهر في الدقيقة 22 بعدما استلم كرة خطيرة في ظهر دفاع الفريق المكسيكي ولكنه لم يحسن التعامل معها قبل احتساب اللعبة تسلل.