شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني بعد تألقه مع الأهلي وتسجيل هدف الفوز: روح الأهلي هي السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، وصاحب هدف الفوز في مباراة المارد الأحمر اليوم امام نادي مونتيري المكسيكي في مونديال العالم للأندية، صورا من كواليس المباراة وكواليس تسجيله لهدف الفوز الوحيد في المباراة، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب معلقا: "روح الأهلي هي السر".

وسرعان ما حظي هاني على عدد كبير من التعليقات والإعجابات، على الصور التي نشرها، واستقبل اللاعب الكثير من الدعم بعد الأداء الكبير الذي ظهر فيه اليوم، ونجاحه في تسجيل هدف الفوز.



بوست محمد هاني

صرح محمد هانى، لاعب فريق الأهلى، بأن جميع لاعبى الفريق أرادوا الظهور بشكل قوى للحفاظ على اسم وكيان الفريق الأحمر وهذا الأمر يظهر دائمًا داخل القلعة الحمراء.

وأضاف محمد هانى، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب الفوز على مونتيرى المكسيكى: "هدفنا الفوز دائمًا وحصد البطولة، حيث اليوم نحتفل بالفوز على الفريق المكسيكى ومن الغد الاستعداد لمباراة بالميراس البرازيلي في الدور قبل نهائي بطولة كأس العالم للأندية".

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.