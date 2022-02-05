شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أكثر ثالث الفرق فوزًا فى تاريخ مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النادى الأهلى أكثر ثالث الفرق فوزًا في تاريخ مونديال الأندية، بعدما حقق خامس فوز في كأس العالم للأندية على مونتيري في اللقاء الذى جمع الفريقين، اليوم، السبت، على استاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وجاء الأهلي في المرتبة الثالثة بعد ريال مدريد صاحب العشر انتصارات وبرشلونة برصيد 6 انتصارات.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

فيما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.