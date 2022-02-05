شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: العزيمة والإصرار وراء الفوز على مونتيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتخطي الفريق الأول منافسه فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في افتتاح مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتأهل لنصف النهائي لملاقاة بالميراس البرازيلي، مشيرًا إلى أن العزيمة والإصرار كانا كلمة السر في تحقيق هذه النتيجة.

أضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي لعب مباراة مونتيري في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، مشيرًا إلى أن الأهلي ينتظر انضمامهم للفريق في مونديال الأندية، عقب مشاركتهم في نهائي البطولة الإفريقية.

وتابع عبد الحفيظ قائلًا: «نتمنى جميعًا للمنتخب مواصلة المسيرة الناجحة لإسعاد الشعب المصري بأكمله غدًا، وأن يحققوا الفوز على السنغال من أجل التتويج بلقب كأس الأمم».

وحول الظروف الصعبة التي يواجهها الأهلي في كأس العالم للأندية، أكد مدير الكرة أن الفريق صاحب الشخصية عليه أن يواجه الظروف الصعبة دائمًا، وأن يظهر شخصيته، حتى في أصعب الظروف.

وعن مواجهة بالميراس في نصف نهائي المونديال قال عبد الحفيظ: «بالتأكيد الفريق البرازيلي لديه دوافع كبيرة خاصة أمام الأهلي لرد اعتباره بعدما حققنا الفوز عليه في نسخة البطولة العام الماضي، وتوجنا بالميدالية البرونزية، ولكن لاعبي الأهلي لديهم أيضًا دوافع كبيرة ويطمحون في تحقيق الفوز والوصول للنهائي».