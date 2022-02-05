شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: المباراة النهائية لحظة ممتعة ولدينا محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن لاعبى منتخب مصر يعيشون لحظة مهمة جدا في تاريخ الفراعنة عقب الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية وملاقاة السنغال غدا، حيث تلك المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني هذه لحظة مهمة لمجموعة اللاعبين الأبطال الذين يتواجدون معنا، ويستحقون كل تقدير على ما بذلوه في البطولة".

وقال وائل جمعة، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السنغال في المباراة النهائية: "قابلنا صعوبات كبيرة على مستوى التنقل وهذه سادس مرة لي أشارك في كأس أمم إفريقيا وأستطيع القول إن هذه أصعب بطولة والمباراة النهائية لحظة ممتعة لكل لاعب من واقع خبراتي، ويكون قد بذل فيها كل ما أوتي من قوة خلال البطولة ليصل لتلك المباراة، أرى أنها لحظة ممتعة خاصة مع التتويج باللقب ولا نطلب من اللاعبين تقديم أكثر مما قدموه من روح البطولة التي أظهروها بالفعل منذ البداية من حيث استعادة الجميع وتغلبوا على أنفسهم وعلى منافسين كبار جدا مثل كوت ديفوار والمغرب والكاميرون كمنتخبات مرشحة للتتويج باللقب وهذا ثقل لهذا الجيل من اللاعبين الذي يشارك الكثير منهم لأول مرة".

وتحدث عن محمد صلاح قائلا: "لدينا محمد صلاح الذي يقارن بأفضل لاعبي العالم، وأرى أن صلاح أثبت في تلك البطولة أنه قائد لمنتخب مصر بشكل واضح جدا خلال كل المباريات الصعبة، وأعتقد أنه اللاعب الوحيد الذي خاض كل دقائق مبارياتنا، وأتمنى أن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم، وأن يكون التتويج بتلك البطولة خير تتويج لمسيرته مع المنتخب" .

ويطمح منتخب مصر فى التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ33 المقامة بالكاميرون بالفوز على السنغال فى المواجهة المحدد لها التاسعة مساء غد، الأحد، فى نهائى المنافسة الأفريقية، بعد نجاحه فى تقديم أفضل العروض فى أدوار خروج المغلوب بالفوز على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون للوصول للنهائى.

كما يسعى منتخب مصر للتكشير عن أنيابه بالتفوق على السنغال قبل مواجهتى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 24 مارس، على أن تقام المباراة الثانية فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.