شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل لموسيماني: رغم اختلافي معك فنيا محليا.. إدارة ممتازة للمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمد فضل نجم الأهلي السابق، على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه على مونتيري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": الاهلي بمن حضر فعلا إنها واقع وحقيقة وليست مقولة أو شعار فقط، تتغير الأسماء، يتغير اللاعبون، تتغير الأجهزة الفنية، تتغير مجالس الإدارة ويتبقي الجمهور والروح ودائما النتيجة واحدة.

وأضاف: "الأهلي رغم الظروف والظلم بعدم احترام مشاركته في كأس العالم للأندية رغم أن جمهوره هو المتواجد في الاستادات وإضافة كبيرة من الناحية التسويقية للبطولة وقوامه من اللاعبين مع المنتخب الوطني في كأس الامم الأفريقية يتحدي ويفوز، إدارة الأهلي فعلا حاجة محترمة".

واختتم: موسيماني رغم اختلافي معك فنيا محليا وأيضا بسبب تصريحاتك، ولكن إدارتك للمباراة ممتازة من تشكيل وتكتيك، وفقا للظروف وتغييرات أثناء المباراة، مبروك يا هاني مش على الهدف بس على مستواك وإصرارك والقادم أحسن بإذن الله ليلة سعيدة علي جمهور الأهلي العظيم والشعب المصري ويارب تكمل علي خير وغدا المنتخب الوطني يكمل الفرحة ويتوج بإذن الله للمرة الثامنة.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.