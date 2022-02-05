شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يؤازر الأهلي خلال مباراة مونتيري بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على مؤازرة لاعبي الفريق الأحمر خلال مباراتهم ضد مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، من خلال تواجده في بملعب آل نهيان الذي استضاف المباراة.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.