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مؤمن زكريا يؤازر الأهلي خلال مباراة مونتيري بكأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على مؤازرة لاعبي الفريق الأحمر خلال مباراتهم ضد مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، من خلال تواجده في بملعب آل نهيان الذي استضاف المباراة.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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