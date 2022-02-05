شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: هدفنا حصد البطولة ونستعد لمواجهة بالميراس غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد هانى، لاعب فريق الأهلى بأن جميع لاعبى الفريق أرادوا الظهور بشكل قوى للحفاظ على اسم وكيان الفريق الأحمر وهذا الأمر يظهر دائمًا داخل القلعة الحمراء.

وأضاف محمد هانى خلال تصريحات تليفزيونية عقب الفوز على مونتيرى المكسيكى قائلا: "هدفنا الفوز دائمًا وحصد البطولة حيث اليوم نحتفل بالفوز على الفريق المكسيكى ومن الغد الاستعداد لمباراة بالميراس البرازيلي في الدور قبل نهائي بطولة كأس العالم للاندية".

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.